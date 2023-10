Caucaia terá o maior concurso da história do município, com salários de até R$ 14 mil

Inscrições para o certame podem ser realizadas no período entre o dia 23/10 a 30/11 deste ano, de forma on-line. Prova será aplicada no dia 28 de janeiro de 2024

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), realizará o maior concurso da história da cidade. Serão disponibilizadas mais de 1.900 vagas, com salários de até R$ 14 mil, para áreas diversas. De acordo com informações da prefeitura, as inscrições para o certame podem ser realizadas no período entre o dia 23/10 ao 30/11 deste ano, de forma on-line. Prova será aplicada no dia 28 de janeiro de 2024.

O aviso sobre o concurso, com a lista de cargos contemplados, foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira, 16. Já o edital deve ser divulgado até esta terça-feira, 17.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cidade, que tem a maior população indígena e quilombola do Ceará, vai disponibilizar vagas para os povos originários por meio de um "edital especifico". Conforme gestão municipal, esta será a primeira vez que um certame realizado na cidade vai contemplar populações desse grupo.