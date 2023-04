Chuvas em Caucaia: 40 moradores do Picuí ficam desabrigados após enchente

Moradores do bairro Picuí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, ficaram desabrigados após enchente provocada pelas chuvas no município. A água chegou ao nível da cintura das pessoas durante a madrugada.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, e a Defesa Civil estiveram presentes no local e deslocaram cerca de 40 pessoas para a escola municipal Antônio Miranda Melo, onde elas receberam atendimento de primeiros socorros, colchonetes e material de higiene.

De acordo com a Defesa Civil e a prefeitura, com o aumento das chuvas e do nível dos açudes, as águas invadem as residências e alagam a área.

Famílias perderam móveis, roupas e documentos. Alguns permaneceram nas casas, mesmo com a situação de alagamento. Moradores relataram que passam por isso há mais de 20 anos.

O prefeito fez uma live, nas redes sociais, com a Secretaria da Segurança do Município. Eles estavam na rua Pedro Menezes, um dos locais afetados, e informaram que o Corpo de Bombeiros foi acionado e levaria um bote para o transporte das pessoas.

De acordo com Valim, o problema é crônico e todos os anos as águas transbordam e entram nas residências. "Estamos colocando a escola à disposição das famílias desalojadas e vamos distribuir cestas básicas, colchonetes dentro da escola", disse.

Segundo o gestor do município, o local é uma ocupação e não tem estrutura de drenagem de água necessária.

"Nós estamos leiloando terrenos da prefeitura para garantir recursos para poder intervir nos bairros das cidades, não é para os terrenos servirem para especulação e invasão. Nós estamos trabalhando no maior programa habitacional para retirar as pessoas daqui, as pessoas vão ganhar lotes, pessoas necessitadas que estão nessa situação", apontou.

Valim ainda pediu o apoio do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente Lula (PT) e das demais autoridades, durante a live, para resolver a situação.

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim, no bairro Picuí, conversando com os moradores após alagamentos



Por meio de nota, a Prefeitura de Caucaia informou que o bairro Picuí sofre há duas décadas com alagamentos que se intensificam nos períodos chuvosos e com o volume maior na água dos açudes.

"Todas as famílias foram socorridas e abrigadas na escola municipal Antônio Miranda Melo, onde tiveram acesso a material de abrigamento, alimentação, roupas e produtos de higiene pessoal", relata.

A Defesa Civil está no local desde a quinta-feira, 27. O POVO solicitou mais informações à Defesa Civil e aguarda respostas.

