Elmano visita obras em andamento no litoral de Caucaia

CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL, 05.09.2023: Governador Elmano de Freitas e o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, visitam obras em Caucaia. Crédito: FÁBIO LIMA

A partir de estudos realizados pela Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, a reforma foi realizada com o objetivo principal de conter o avanço do nível do mar. O prefeito de Caucaia apontou que busca promover a urbanização do local e da Avenida Litorânea, planejando instalar pisos intertravados, construir um calçadão, melhorar a iluminação e realocar as barracas de praia. “Eu tenho certeza de que isso aqui voltará. Já está voltando e voltará a ser um Icaraí que todos nós conhecemos, só que melhor. Mais humanizado, com mais infraestrutura e com mais condição para o povo de Caucaia aproveitar a praia e trazer turista para cá”, afirmou Elmano. As obras nos espigões tiveram um orçamento de cerca de R$ 45 milhões de reais, investidos a partir de recursos do Governo do Estado e do Município. No total, a Prefeitura prevê a construção de 11 espigões. Os oito restantes estarão localizados no Pacheco e na Tabuba e, de acordo com o secretário André Daher, parte das reformas estão em fase de captação de recursos e de licitação. O engenheiro ainda afirmou que, após a construção dos espigões, deverá ser realizado um procedimento de dragagem para reduzir os impactos do nível do mar.

“Estão previstos mais quatro espigões para o Pacheco e mais quatro espigões para a Tabuba. E assim resolverá de vez a problemática ali. Depois da construção dos 11, nós vamos ainda fazer uma dragagem, trazendo areia do fundo do mar da plataforma continental para a praia e isso trará além do conforto estrutural, o conforto para os residentes, porque a onda não impactará mais com força no continente”, explicou. O governador Elmano de Freitas também visitou as obras de duplicação da CE-090, que dá acesso às praias do Cumbuco, da Tabuba e da Barra do Cauípe, e de recuperação das estradas vicinais de Caucaia. Segundo Valim, a gestão priorizou as estradas que têm grande fluxo de transportes públicos e de ônibus escolares. Foram investidos, aproximadamente, de R$ 27 milhões nas obras de duplicação. Segundo o superintendente Quintino Vieira, inda há planos de construção de uma nova ponte e de reforma da ponte antiga, que passa sobre o Rio Barra Nova.