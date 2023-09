Ação leva serviços de saúde gratuitos para comunidade em Caucaia

Famílias da comunidade Primavera, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, terão à disposição, no próximo sábado, 16, serviços de saúde gratuitos na Escola Pública Municipal Domingos de Abreu Brasileiro. As ações voluntárias, apelidadas de "Ventos Solidários", vão ser realizadas pela Aeris Energy, em parceria com a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento do município.

A estimativa é de que mais de 900 pessoas sejam beneficiadas com as ações deste fim de semana — que incluem emissão de cartão do SUS, aplicação de vacinas, realização de exames de pressão arterial e glicemia, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, cálculo de IMC e orientação nutricional, consultas de saúde bucal, aplicação de flúor e limpeza dental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haverá ainda serviços de cortes de cabelo e orientação profissional. Para o público infantil, serão disponibilizadas áreas de lazer e cultura, com pinturas e apresentações culturais com fantoches.