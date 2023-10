Após recontagem de votos, conheça os 60 eleitos para o Conselho Tutelar em Fortaleza

Está no terceiro mandato de conselheira tutelar e foi reeleita para o quarto. É esposa do vereador Bruno Mesquita (PL) e já foi candidata a vereadora no extinto PHS em 2016.

Candidata mais votada, com 4.838 votos, foi reeleita ao cargo. Na última eleição, em 2019, ela também foi a mais votada. É integrante da Igreja Universal do Reino de Deus e recebeu apoio do vereador Ronaldo Martins (Republicanos).

Além dos problemas com a votação, também é destaque a ligação de alguns eleitos com a igreja evangélica, como no caso da primeira colocada, Irene Lima , e a presença de esposa e filhos de vereadores na lista de escolhidos.

Assistente social, que trabalha há 13 anos na política assistencialista. Já trabalhou como educadora social e assistente social em Unidade de Acolhimento, além de atuação profissional no Conselho Tutelar e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Produtor de entretenimento do bairro Passaré, organiza festas juninas e foi apoiado pela Torcida Organizada Cearamor (TOC). Durante a campanha de 2022, o deputado federal Evandro Leitão o citou como liderança do bairro em encontro com apoiadores.

Foi reeleita ao cargo e atua no Conselho Tutelar II. É citada nas redes sociais como organizadora de São João com apoio do deputado federal Luiz Gastão (PSD).

11. Kelvia Queiroz

Se denomina nas redes sociais como “uma mulher cristã”. É integrante da Igreja de Cristo Aldeota. Segundo Kelvia informa no Instagram, a trajetória no trabalho social para crianças e adolescentes teve impulso aos oito anos, quando morou no continente africano. Ela desenvolve projetos sociais na igreja e em entidades. É filha do teólogo Carlos Queiroz.

Leia mais Eleição para Conselho Tutelar tem alto comparecimento em Fortaleza

Sobre o assunto Eleição para Conselho Tutelar tem alto comparecimento em Fortaleza

12. Artur Freitas

Apresenta linha progressista e atua na periferia. Ficou em primeiro lugar na primeira fase do processo de escolha para o Conselho Tutelar, em prova sobre o conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Na eleição de 2019, foi eleito como suplente de conselheiro e foi chamado algumas vezes para substituir titulares.

13. Welton Rolim

É do bairro Porangabussu, foi suplente do Conselho Tutelar e se identifica como católico.

14. Tia Neta Alannet

Reeleita ao cargo, atua no Conselho Tutelar IV.

15. Magda Costa

Reeleita, trabalha no Conselho Tutelar VI. Segundo diz no Instagram, atua em projetos sociais desde 1997. É artesã e ativista, além de voluntária na fundação Silvestre Gomes, com incentivo à leitura para crianças. Também é coordenadora da comissão intersetorial de saúde da mulher do Conselho Municipal de Fortaleza.

16. Flauber Dutra

É nutricionista de formação e trabalha no Instituto Parque Universitário (IPU), no Pici. Segundo diz nas redes sociais, atua há mais de 10 anos em projetos sociais. Teve apoio do hoje conselheiro tutelar Tiago Dutra.

17. Watson Veras

Trabalhou na Secretaria Municipal da Gestão Regional de Fortaleza na gestão do prefeito José Sarto (PDT).

18. Andresa Kuki

Candidata reeleita, atua no Conselho Tutelar II. Recebeu os parabéns pela reeleição do vereador Moura Taxista (PSB), da bancada do prefeito José Sarto (PDT).

19. Mirton Marques

Candidato reeleito, atua no Conselho Tutelar V. Segundo ele, tem 20 anos de experiência como líder comunitário e 10 anos na área infantil. Apoiou nas eleições para o governo do estado de 2022 o ex-prefeito Roberto Cláudio, assim como o vereador Fábio Rubens (PSB).

20. Isabel Mesquita

É administradora, funcionária pública e participa do projeto “Mães Atípicas” – referente a mãe de pessoas com autismo. Se declara nas redes sociais cristã e conservadora. Segundo publicou, trabalhou com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Secretaria de Serviço Social de Juazeiro do Norte. Apoiou nas eleições de 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro.

21. Fátima Silva

Está no quarto mandato de conselheira tutelar e irá para o quinto, com a reeleição. Apoiou as candidaturas do presidente Lula (PT) e do deputado estadual Claudio Pinho (PDT). Tem postagens nas redes sociais ao lado do vereador José Freire (PSD).

22. Jaydson Almeida

É idealizador do projeto Francisco de Assis (IFA), que oferece balé, judô e aulas de ritmo. Tem postagens em companhia da vereadora Kátia Rodrigues (Cidadania), que já foi conselheira tutelar.

23. Danilo Ribeiro

Está no segundo mandato de conselheiro tutelar e foi reeleito. É suplente de vereador pelo Cidadania, da bancada do prefeito José Sarto (PDT), e chegou a assumir o mandato. Teve a candidatura para o Conselho Tutelar questionada.

24. Leide Diane

Assistente social, com trabalho desenvolvido em comunidades. Teve a candidatura apoiada pelo “Levante Popular da Juventude Ceará”, grupo que trabalha com pautas progressistas. É mãe e se declara nas redes sociais uma “mulher de luta”.



25. Cláudia Marques

Nas redes sociais, se autointitula “dorameira” – pessoa que gosta de seriados sul coreanos –, assim como cristã. Trabalhava na Rede Aquarela, programa da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

26. Rubens Sá

Reeleito ao cargo de conselheiro tutelar, atua no Conselho Tutelar VI. É servidor público estadual aposentado.

27. David Félix

Reeleito ao cargo, atua no Conselho Tutelar VI e também é conhecido como Dávila. É acadêmico em direito, pai, esposo e frequentador da Igreja Assembleia de Deus Templo Central.

28. Edilene Pessoa

É nutricionista e teóloga. A campanha para conselheira teve o slogan “Nossa luta é por direitos, nosso lema é a fé”. Nas redes sociais, apresenta-se como “fervorosa cristã”, que “não apenas professa sua fé, mas a vive em todos os aspectos de sua vida”. O marido é o pastor Osires Junior, da Igreja Assembleia de Deus Montese. O casal tem vídeo ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.



29. Robério Filho

Gestor financeiro e professor de música. É filho da suplente de vereadora Valdenice Lima (Cidadania), conhecida como Nêga do Henrique Jorge.



30. Lorena Moura

Professora e concludente do curso de Letras. Atua desde 2014 nas lutas sociais nas periferias de Fortaleza, com foco no bairro Serrinha. Foi apoiada pelo "Levante Popular da Juventude no Ceará". Defende pautas como reforma agrária e faz palestras sobre os direitos da mulher e cuidado com o corpo para crianças. É filiada ao Psol.



31. Edna Santos

Foi apoiada pelo Instituto Vila do Mar, pela Associação Comunitária de Moradores do Parque Nazaré e pela Caixa D’Água Esporte Cultura.



32. Wescley Sacramento

Reeleito, atua no Conselho Tutelar IV. É jornalista e realiza trabalho há mais de 15 anos na Associação Comunitária dos bairros Ellery e Monte Castelo. É cristão e próximo a políticos do campo progressista.

33. Adrielly Teixeira

Reeleita conselheira, atua no Conselho Tutelar V. Foi candidata a deputada federal nas eleições de 2022 pelo PDT.



34. Átila Melo

Reeleito, atua no Conselho Tutelar VII. É do bairro Demócrito Rocha e apoiou a candidatura de Lula (PT) a presidente da República em 2022.

35. Paulinho Liderança

Atua no bairro Bom Jardim e já foi suplente de vereador pelo PSD. Nas últimas eleições, pediu votos para o deputado federal Yury do Paredão (PL), assim como para o prefeito Sarto (PDT).



36. Fátima Garcia

Reeleita, atua no Conselho Tutelar III. É do bairro Bom Jardim, graduada em enfermagem e mãe de dois filhos. Defende pautas de grupos minoritários e é voluntária em grupo para pessoas idosas.



37. Jorge Aragão

Denomina-se "cristão, conservador e defensor da família tradicional" em comentário nas redes sociais. Da igreja Assembleia de Deus (ADBV JD Castelão), é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

38. Roberta Valonha

Ficou como suplente na eleição de 2019 e assumiu como conselheira, atuando na unidade do Conselho Tutelar IV. É defensora de pautas minoritárias, professora e mãe de dois filhos.

39. Angélica Gomes

É servidora pública, com 15 anos como agente comunitária de Saúde. Tem formação em gestão hospitalar e pós-graduação em saúde pública. É do bairro Sapiranga e tem interesse em se fortalecer como liderança comunitária. Também é defensora de pessoas com autismo.

40. Jeany Sales

É administradora, mãe, e promoveu em 2022 festa no Dia das Crianças nos bairros Novo Mondubim e Parangaba. Fez campanha para o deputado federal Luiz Gastão (PSD) e para o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT).



41. Junior Periferia

Reeleito, atua no Conselho Tutelar I. Apoiou a candidatura do presidente Lula (PT) em 2022. Reuniu-se com o deputado estadual Moises Braz (PT) em assembleia com profissionais de sindicato de propaganda volante.



42. Débora Nogueira

É formada em direito, mãe, casada e se apresenta como cristã. Participa do Instituto Recomeçando.



43. Henrique Ferreira

Reeleito, atua no Conselho Tutelar I.



44. Jefferson Henrique

É do bairro Planalto Ayrton Senna.



45. Nill Souza

Reeleito, atua no Conselho Tutelar III. Publica nas redes sociais fotos e vídeos com o vereador Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara Municipal. Foi apoiado pela torcida Velha Guarda, do Fortaleza, assim como pela Jovem Garra Tricolor (JGT) Serrinha. Segundo diz nas redes sociais, atua desde adolescente em lutas sociais e da juventude, buscando alcance de políticas sociais para a população da periferia. É contra a descriminalização do aborto.



46. Camila Pimentel

É mãe, turismóloga e estudante de serviço social. Atua em projetos sociais de crianças e adolescentes.



47. Francisco Clayton Silva

Sem informações encontradas.



48. Patrícia de Castro

Reeleita, atua no Conselho Tutelar I. É natural de Senador Pompeu.



49. George Marconi

Idealizou a Associação Sociocultural do Bom Jardim, que possui projetos de dança clássica e contemporânea; dança popular; saúde e qualidade de vida; letramento, leitura, compreensão e produção textual. É pai de dois filhos.



50. Neusa Maia

Reeleita, atua no Conselho Tutelar IV. Apoiou a candidatura do prefeito Sarto (PDT) e tem várias referências ao PDT nas redes sociais.



51. Otayanne Rodrigues

Sem informações encontradas



52. Loiola Rodrigues

Reeleito, atua no Conselho VI.



53. Prof. Alison BDL

Reeleito, atua no Conselho Tutelar V. É professor de jiu-jitsu e dono de academia. Descreve-se nas redes sociais como “servo de Deus”, casado e pai de dois filhos. É analista de sistema e gestor de processos e projetos. Atuou em projetos sociais como professor de música e informática.



54. Joab Maia

Sem informações encontradas.



55. Alison Gadelha

Reeleito, atua no Conselho Tutelar VII. Descreve-se nas redes sociais como cristão, casado e tutor de dois pets. É da Igreja Cristã Evangélica Betel e se declara contra o aborto.



56. Luana Mota

É empreendedora social e ficou como suplente na eleição passada. Chegou a trabalhar no Conselho Tutelar VIII. Também se descreve como serva de Deus, filha, esposa e mãe. Atuou com o público infatonjuvenil nas igrejas e nas comunidades.



57. Luciano Lima

Sem informações encontradas.



58. Werison Oliveira

Reeleito, atua no Conselho Regional VII. É bacharel em ciência da computação e da Igreja Batista El Betel Parque Santa Rosa.



59. Rodolfo da Silva Gomes

Sem informações localizadas

60. Fabrício Matias

Reeleito, atua no Conselho Tutelar III. Fundou e é embaixador da Associação Crer. Descreve-se nas redes sociais como o "conselheiro tutelar de Fortaleza mais jovem da história do Estado do Ceará”. É radialista.

Siga o canal do O POVO no WhatsApp