Cenário em Fortaleza a um ano das eleições 2024: Jogo Político #256

Falta menos de um ano para as eleições 2024. Em Fortaleza, as maiores indefinições estão na base governista. No poder municipal, o prefeito José Sarto é tratado como candidato à reeleição, mas enfrenta disputa dentro do partido. No âmbito estadual, o PT está dividido entre um punhado de pré-candidaturas e inclusive com possibilidade do ingresso do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, reflexo da disputa do PDT. No campo conservador, Capitão Wagner (União Brasil) é pré-candidato e o PL também deve lançar nome próprio. O panorama eleitoral de Fortaleza é o tema do Jogo Político #256.

Acompanhe ao vivo:

Participam do Jogo Político os jornalistas Júlia Duarte, repórter de Política, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.