Eleição para Conselho Tutelar tem alto comparecimento em Fortaleza

Eleição para Conselho Tutelar no Cuca José Walter. Crédito: Samuel Setubal

A eleição para conselheiros tutelares foi encerrada às 17 horas deste domingo, 1º, em um dia de forte comparecimento da população em Fortaleza. O pleito teve início às 8 horas em todos os municípios do Brasil, com objetivo de escolher os profissionais que irão atuar no Conselho Tutelar de 2024 a 2028.

O Estado do Ceará elegeu 990 conselheiros e 990 suplentes. Em Fortaleza, a eleição é organizada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica). Os candidatos podem acompanhar a apuração dos votos a partir das 17 horas no ginásio Paulo Sarasate.

Durante a votação, no período da manhã, os eleitores reclamaram de longas filas e desorganização. "Está tudo mal organizado, as pessoas perdidas. A gente chega na sala e não é lá o local, por isso tá demorando", contou a eleitora Meire Sales, que passou cerca de três horas no Cuca do José Walter, um dos 89 locais de votação em Fortaleza.