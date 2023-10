Eleição para Conselho Tutelar terá resultado anulado e recontagem de votos

O erro aconteceu na momento de totalização dos votos, devido a uma incompatibilidade entre as versões do software do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e o da Prefeitura, que estava desatualizado.

A eleição para conselheiro tutelar de Fortaleza passará por recontagem de votos após Prefeitura de Fortaleza e Ministério Público do Ceará (MPCE) detectarem falha na apuração dos votos. A nova apuração será realizada neste sábado, 9, na Academia do Professor, no Centro. Os candidatos poderão acompanhar o momento. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista do O POVO Carlos Mazza .

O resultado divulgado no Diário Oficial com a lista de candidatos eleitos será revogado e uma nova resolução será publicada com as informações da recontagem. Representantes do MPCE estarão presente no local da apuração, dando apoio ao processo de recontagem que utilizará um sistema do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), para a releitura dos boletins.

A decisão sobre a recontagem veio após reunião nesta quinta-feira, 5, entre o MPCE, a Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza, que faz parte do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica), a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

A eleição

A eleição para o Conselho Tutelar aconteceu no domingo, 1, e elegeu 60 conselheiros tutelares e 60 suplentes. A apuração dos dados foi realizada no ginásio Paulo Sarasate na mesma noite. O MPCE recebeu mais de 30 denúncias de irregularidades durante a votação.