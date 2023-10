Conselho Tutelar: saiba quem são os eleitos após recontagem de votos

As eleições foram realizadas no último domingo, 1° , no entanto , foi identificado que a plataforma de apuração dos votos desconsiderou as casas centesimais dos votos dos candidatos . Por este motivo, uma única pessoa só conseguiria receber até 99 votos em uma urna eleitoral.

Após erro na contagem de votos para eleger os membros do Conselho Tutelar em Fortaleza , uma nova apuração foi realizada na manhã deste sábado, na Academia do Professor, no Centro de Fortaleza. Foram eleitos 60 conselheiros e 60 suplentes. Foram totalizados 173.513 votos válidos, 15 votos brancos e 82 nulos.

Na nova apuração foi utilizado um sistema do Ministério Público do Estado do Tocantins (MP-TO), que fez uma releitura dos boletins das urnas eletrônicas.

Representantes do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) estiveram reunidos para reparar a situação.

A primeira resolução será revogada e uma nova será publicada no Diário Oficial do Município, com detalhes de como será o processo de recontagem dos votos.

Confira lista dos 60 eleitos

Irene Lima

Germana Mesquita

Professora Celia Alves

Tia Chinot

Getúlio Mendes

Wellen Monte

Adriana Lima

Rafaele Gurgel

Fabyano Rufino

Fatinha Poderosa

Kelvia Queiroz

Artur Freitas

Welton Rolim

Tia Neta Alannett

Magda Costa

Flauber Dutra

Watson Veras

Andressa Kuki

Mirton Marques

Isabel Mesquita

Fátima Silva

Jaydson Almeida

Danilo Ribeiro

Leide Daiana

Cláudia Marques

Rubens Sá

David Félix

Edilene Pessoa

Robério Filho

Lorena Moura

Edna Santos

Wescley Sacramento

Adrielly Teixeira

Átila Melo

Paulinho Liderança

Fátima Garcia

Jorge Aragão

Roberta Valonha

Angélica Gomes

Jeany Sales

Júnior Periferia

Débora Nogueira

Henrique

Jefferson Henrique

Nill Souza

Camilla Pimentel

Francisco Clayton

Patrícia de Castro

George Marconi

Neusa Maia

Otayanne Rodrigues

Loiola Rodrigues

Prof. Alison BDL

Joab Maia

Alison Gadelha

Luana Mota

Luciana Lima

Werison Oliveira

Rodolfo da Silva

Fabrício Matias

Lista dos 60 suplentes

Wemerson Olveira

Paulo Sérgio

Renata Feitosa

José Cledion (Nem)

Izinha Cabral

Meirilene Marques

Katiuce Marinho

Gilvanda Moreira

Professor Reinaldo Sousa

Pastor Luciano

Ryan Riquelme

Kátia Vieira

Amanda Oliveira

Lany Maria

Vinicius França Barbosa

Luciano Humberto Portela

Rafael Mesquita

Francisco Sales

Anézio Brito

Valmar Mazinho

Luana Carvalho

Lann Marques

Archimedes Façanha

Mairton Guedes

Nadilson Paiva

Tiago Simões

Oriano Pereira

Carlessandra

Celina Motta

Wadas Benevides

Myllene Macedo

Nataly Gomes

Marfrânio Sousa

Cecília Góis

Patrícia Monte

Karolina Soares

Tio Paulo

Celinho Sampaio

Tio Nacck

Matheus Pires

Celina Fernandes

Nereide Alves

Humberto Ellery Xerê

Gabriel Cavalcante

Ana Veras

Nazareno Marques

Jocélio Silva

Manelzim

Socorro Alves

Prof. Roni

Deyse Mara

Paulo César

Ivoneide Carvalho

Shell Sampaio

Keverthon Ximenes

Laurinda Lopes

Ivan Silva

Professor Anderson

Gilvanete Gil

Profa. Luiziana

Eleições do Conselho Tutelar



Realizada a cada quatro anos, a escolha dos representantes do Conselho Tutelar municipal ocorre simultaneamente em todas as cidades brasileiras.

Todas as pessoas maiores de 16 anos com título de eleitor tinham direito ao voto, que é sigiloso e facultativo.

Em cada município brasileiro há, pelo menos, um conselho, composto por cinco membros eleitos. Contudo, apesar de atuar na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o processo de eleição para o cargo ainda é pouco conhecido pela população e a taxa de não comparecimento é alta. (Por Luíza Vieira / Especial para O POVO e Alexia Vieira)