MPCE recebe mais de 30 denúncias durante eleição do Conselho Tutelar

O presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica), Raimundo Gomes de Matos, explicou ao O POVO, que no dia da eleição o candidato não podia, por exemplo "promover café da manhã, almoço, conseguir três vans para levar os eleitores [ao local de votação]". Ainda de acordo com a presidente da Comissão Especial da Comdica, Lara Picanço, as etapas para a escolha dos novos conselheiros tutelares foram "muito tranquilas", com alguns pré-candidatos indeferidos na prova objetiva e na análise de títulos. A eleição Fortaleza elegeu 60 conselheiros titulares e 60 suplentes. Os novos conselheiros irão passar por uma etapa de capacitação e devem tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024. O mandato é até 2028. O dia da eleição foi marcado por alto comparecimento e reclamações de longas filas e falta de mesários. Na região do Bom Jardim foi necessário a reinicialização de urnas. A apuração dos votos foi realizada no ginásio Paulo Sarasate e o resultado lido por Lara Picanço, presidente da Comissão Especial. O resultado preliminar já está disponível e o oficial será publicado nesta terça-feira, 3