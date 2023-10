Cobrado sobre pacientes do Interior, Elmano diz que hospital da Uece 'é bem maior que IJF'

No primeiro semestre, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que "todo mundo sabe que Fortaleza carrega a saúde do Estado do Ceará nas costas". Ele cobrou ajuda estadual para custear o IJF .

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou, nesta segunda-feira, 9, medidas para interiorizar a saúde e diminuir a pressão sobre a rede de atendimento da Capital. Ele visitou as obras dos hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em construção no bairro Itaperi.

Nesta segunda, Elmano destacou que o hospital da Uece terá 680 leitos, emergência e realização diária de cirurgias.

O governador disse ainda que há ações de interiorização para evitar que pacientes do Interior precisem ir a Fortaleza. No Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, houve abertura da politraumatologia e oncologia. "Toda a região do Vale do Jaguaribe, praticamente mais nenhum caso está vindo para Fortaleza", disse Elmano. Ele afirmou ainda que os serviços do Hospital Regional do Sertão Central serão ampliados.

As medidas, destaca, contribuem com a saúde também na Região Metropolitana de Fortaleza, ao evitar o deslocamento de pacientes.

"Com o projeto de tratamento do câncer para todo o Ceará, como eu estou propondo à bancada federal, vamos evitar que mais pacientes venham a Fortaleza".