Conflito em Israel faz Lula ter primeiro compromisso oficial após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nesta segunda-feira, 9, seu primeiro compromisso oficial depois da cirurgia pela qual passou para corrigir uma artrose no quadril. Lula realizou uma reunião por videoconferência com ministros e auxiliares próximos para fazer um balanço das ações do governo em relação ao conflito deflagrado em Israel depois de ataques do Hamas ao país - por exemplo, a retirada de brasileiros do local.

Lula ainda está se recuperando do procedimento no Palácio da Alvorada. Ele deve fazer mais reuniões por videoconferência ao longo desta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tema da conversa desta segunda-feira foi apurado pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Até a publicação deste texto, a assessoria de imprensa do Planalto não havia divulgado o assunto do encontro. De acordo com a agenda oficial do presidente, participaram do compromisso, às 11h da manhã, os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; das da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Também participaram da reunião o chefe da assessoria especial do presidente, Celso Amorim, e o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Marcola.