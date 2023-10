Evandro ratifica apoio a Cid em meio a sua saída do PDT: "Estamos juntos"

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão , disse “estar junto” com o senador Cid Gomes (PDT) no embate pelo comando estadual da sigla contra o deputado federal André Figueiredo (PDT). Evandro, porém disse que seu futuro “a Deus pertence”.

Na semana passada, Evandro declarou ao O POVO que mesmo que Cid consiga retomar o comando do PDT no Ceará, “não tem mais retorno” o seu pedido de desfiliação do partido e está apenas no aguardo da decisão judicial.

Na terça-feira, reuniram-se 21 parlamentares pedetistas, 11 de forma presencial e 10 marcaram presença online, entre deputados estaduais, federais e vereadores de Fortaleza, além do consultor jurídico do PDT. Na ocasião, Evandro reforçou que defende o sentimento majoritário no partido.

"Isso não é uma atitude unilateral, isso é uma atitude de um conjunto de parlamentares com representatividade no Estado do Ceará, tanto deputados federais como deputados estaduais e como também temos vereadores de Fortaleza. Então todos eles com mandatos, isso demonstra perfeitamente o sentimento da maioria do diretório do nosso partido", disse.