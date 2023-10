Cid que minoria do PDT quer impor vontade e compara a Bolsonaro

O senador Cid Gomes destacou a história de defesa da democracia do PDT e comparou as atitudes tomadas no partido às práticas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirma que a minoria quer impor a vontade à maioria do partido.

Reunião na calçada

O grupo de Cid convocou reunião do diretório estadual para segunda-feira, 16, com intenção de eleger uma nova executiva estadual. Questionado sobre a chance de encontrar a sede fechada, o senador respondeu. "Fazemos na calçada, tem problema não".

Ele, porém, diz não acreditar que isso será necessário. "Mas eu acho que não cometerão essa deselegância. E afronta ao Poder Judiciário. Porque isso seria um afronta. O estatuto do partido diz que qualquer membro pode usar o partido, pode pedir a sede do partido. Nós somos a maioria do partido, a maioria do diretório. E alguém fechar as portas do partido para a maioria do diretório só vai deixar público aquilo que eu venho me insurgindo há algum tempo".

Com informações de Guilherme Gonsalves