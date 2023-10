Com duas vitórias na Justiça, Cid diz que houve fraude no PDT e fala em 'atos na calada da noite'

O senador Cid Gomes (PDT) comemorou as duas decisões judiciais que restituíram o mandato ao diretório do PDT no Ceará. Ele considerou a inativação dos membros do diretório como fraudulenta. Cid disse que é a maioria que deve prevalecer no partido. As decisões foram noticiadas em primeira mão pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

"Houve uma fraude, não respaldada, não legitimada por nenhum ato partidário", afirmou.

"Esperamos que isso sirva de lição para que não se faça mais atos na calada da noite, não se pratique mais atos ilegais", acrescentou.