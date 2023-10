Pinho diz que "cada um deve tomar seu rumo" no PDT e Mota diz que União está "de braços abertos"

“Cada um deve tomar o seu rumo, como já está sendo feito aí. Agora não existe nenhum diretório estadual, de qualquer partido que seja, que fique contra o diretório nacional, e é isso que está acontecendo no PDT do Ceará, nem A nem B, o que está acontecendo é uma briga interna que está provocando esta posição por parte do PDT a nível nacional”, disse Cláudio Pinho, um dos 3 deputados, na bancada de 13, que faz oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). O grupo é comandado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, alinhado com o presidente nacional pedetista, André Figueiredo. Eles também apoiam o prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Nesta terça-feira, a Justiça desfez a destituição do diretório pedetista no Ceará , notícia antecipada pelo colunista Carlos Mazza.

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira, 10, os deputados estaduais Cláudio Pinho ( PDT) e Felipe Mota (União Brasil) comentaram sobre a disputa interna que assola o PDT desde o último dia 2, quando o deputado federal André Figueiredo retomou o diretório estadual da legenda. A sigla estava sob o comando do senador Cid Gomes desde julho deste ano, após ambos entrarem no consenso de que Cid ficaria no posto até o fim de dezembro.

Posteriormente, o deputado Felipe Mota (União Brasil) afirmou que as legendas estão “soltando os seus dragões”, em referência às dissidências entre os partidos, que, segundo ele, estão “lavando roupa suja”.

“Os partidos estão soltando os seus dragões, e esses dragões vazam fogo por todo lado, em quem vai queimar ninguém sabe”, seguiu. “Os partidos se colocavam, antes, todos juntos, agora, eles estão fazendo enfrentamento e uma verdadeira lavagem de roupa suja”.

Durante o discurso, o deputado revelou que na última semana, líderes políticos buscaram o apoio do União Brasil, caracterizando a legenda como um “partido equilibrado e tranquilo para filiar”. De acordo com ele, o União Brasil tem sido uma opção “segura” para firmar aliança, uma vez que, a legenda visa “garantir que os filiados não serão atingidos e não terão as suas siglas tomadas por questões políticas”.

“O União Brasil demonstra equilíbrio no Estado do Ceará, nós estamos de braços abertos para as lideranças do Estado do Ceará para serem vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, porque o União Brasil está preparando o maior número de prefeitos no Estado do Ceará, onde nós teremos candidaturas já em 73 municípios no Estado”, argumentou.

“Fazemos política com respeitabilidade, com grandeza e mais do que isso, com transparência. Nós não temos interesse em dizer que somos melhores ou piores, nós temos o interesse de demonstrar para a sociedade que o nosso pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner vai se distanciar muito mais, enquanto vocês brigam a gente cresce em Fortaleza”, completou.

Seguindo o mesmo viés, o deputado relembrou a disputa ao Palácio da Abolição em 2022, afirmando que o União Brasil ficou em segundo lugar quando lançou o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner. No entanto, reiterou que o partido respeitou a decisão da população, que elegeu o governador Elmano de Freitas (PT).