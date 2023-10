Sarto sobre decisão judicial no PDT: "Deixa entrar no segundo tempo"

A declaração de Sarto faz alusão às decisões judiciais deferidas nesta terça, que restituem o mandato do diretório estadual do PDT

Após decisão judicial que restituiu o mandato do diretório estadual do PDT, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) disse não estar acompanhando os movimentos realizados no tabuleiro político do partido. No momento, segundo ele, a gestão concentra-se em colocar a capital cearense no topo da lista de cidades cujo índice de empreendedorismo é o maior do país.

“Eu não estou acompanhando porque eu estou focado, 24 horas do dia, em ganhar o primeiro lugar do Brasil em modo geral” afirmou na manhã desta quarta-feira, 11, durante entrega das obras de urbanização do projeto Meu Bairro Empreendedor, no José Walter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou preocupado todos os dias em vencer um novo obstáculo e reduzir desigualdade, vou deixar pra discutir política onde me vem, porque essas coisas, todo mundo sabe, vai e volta. Vamos aguardar, deixa entrar no segundo tempo, quando chegar o segundo tempo do jogo é que a gente vai se pronunciar, e aguardar trabalhando muito”, completou.