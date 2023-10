Sarto sobre como fica PDT após briga: "Sabe que eu não sei"

Após reunião do diretório estadual do PDT terminar em briga, gritaria, murro na mesa e postura intimidadora, o membro do partido em posição de mais destaque no Ceará comentou como fica a situação da sigla.

"Eu vou te dizer sinceramente: sabe que eu não sei", afirmou ao O POVO o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ao chegar para votar na eleição para conselheiros tutelares, no posto de saúde Benedito Arthur de Carvalho, no bairro Luciano Cavalcante.

O prefeito afirmou que nova reunião deverá ocorrer nesta segunda-feira, 2. Na anterior, na sexta-feira, 29, ele não estava. Mas afirmou que irá comparecer à próxima.