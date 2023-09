Evandro se reúne com Cid e parlamentares do PDT em meio a entrave no partido

Além do principal nome da sigla no Estado, outros parlamentares também estiveram no encontro. São eles: Romeu Aldigueri (PDT), Guilherme Landim (PDT), Guilherme Bismarck (PDT) e Marcos Sobreira (PDT). O secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, também participou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PDT), se reuniu com o presidente interino do PDT Ceará, o senador Cid Gomes (PDT), e outras lideranças do partido, nesta segunda-feira, 18.

O encontro foi para tratar de demandas dos parlamentares sobre emendas no orçamento federal de 2024. De acordo com deputado presente, o entrave de Evandro Leitão no PDT, após a carta de anuência do partido, não foi discutido.



Apesar de não se tratar de uma reunião do diretório do PDT estadual, esta é a primeira vez que Evandro se encontra com um grupo de correligionários após anunciar sua desfiliação. O partido aprovou a carta de anuência do presidente da Assembleia no final de agosto, e o parlamentar participou via "Zoom" do encontro.

Enquanto analisa um novo partido, após convites públicos do PT e PSB, Evandro ainda se vê em uma disputa judicial no PDT. O presidente nacional, deputado federal André Figueiredo (PDT), afirmou que a carta "é nula".