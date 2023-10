Lula fez a mesma cirurgia do prefeito Sarto; entenda

Na cirurgia, é realizado um corte na pálpebra superior, que permite o reposicionamento de gordura e tecidos. O procedimento é considerada simples e de rápida recuperação. O inchaço na região pode durar cerca de cinco dias e manchas roxas até sete dias.

Lula também realizou artroplastia total no quadril direito. A cirurgia tem objetivo de retomar a articulação da área, prejudicada por um quadro de artrose. A doença desgasta a cartilagem da região e provoca fortes dores devido ao atrito dos ossos.



As cirurgias foram realizadas na sexta-feira, 29, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. A equipe, composta por sete profissionais, foi liderada pelo cirurgião ortopedista Giancarlo Polesello, com o acompanhamento do cardiologista Roberto Kalil.