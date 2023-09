Vereador anuncia saída do PDT e propõe CPI da Beira Mar

O vereador John Monteiro anunciou a saída do PDT e bateu duro na gestão do prefeito José Sarto (PDT). Ele reclamou do tratamento dado a comerciantes permissionários na orla de Fortaleza e anunciou que irá propor uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Beira Mar. Monteiro é suplente de vereador e está no exercício do mandato até o fim do mês.

Ele informou já ter nove assinaturas para a instalação da CPI da Beira Mar. John Monteiro questiona as restrições a permissionários da Beira Mar. "A Beira Mar não é para todos. Todo mundo daquela Beira Mar está sendo coagido de falar a verdade", disse.

O parlamentar afirma que os permissionários da feirinha de outros espaços da Beira Mar não têm mais as condições de trabalho da época dos ex-prefeitos Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (PDT).