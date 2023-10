Há um ano, Elmano era eleito no 1º turno governador do Ceará; relembre

Com apoio de Camilo Santana, Elmano de Freitas foi eleito governador do Ceará no primeiro turno Crédito: AURÉLIO ALVES

Na reta final, Izolda declarou apoio a Elmano e no dia 2 de outubro ele venceu em 178 dos 184 municípios do Ceará, com mais de 2,8 milhões de votos, representando 54,02% da porcentagem válida. Capitão Wagner ficou na segunda colocação, com 31,72%, e Roberto Cláudio na terceira posição, com 14,14%.