Alckmin comemora Eudoro à frente do PSB e diz que direção local decidirá sobre 2024

O vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou que o ex-deputado Eudoro Santana tenha assumido a presidência do PSB no Ceará. "Eu fiquei muito feliz com a filiação do Eudoro Santana, que tem uma história política, uma história de luta, uma história de defesa da democracia. Foi perseguido pela sua coerência e defesa da democracia", disse em entrevista às Páginas Azuis do O POVO.

Sobre as eleições 2024, Alckmin disse que a estratégia no Ceará será definido pelo comando no Ceará. Em 2022, o partido apoiou Roberto Cláudio (PDT) contra o bloco liderado por Camilo Santana (PT) e que elegeu o governador Elmano de Freitas (PT). Sob condução de Eudoro, o partido se alinha a Camilo, filho dele.

"Tão importante quanto bons programas e boas bandeiras são as mãos que empunham essas bandeiras. É importante ter boas lideranças e disputar eleição. Agora, isso é feito aqui no Estado. Será o partido aqui no estado que vai definir quem sai candidato, onde não sai, onde faz aliança. Esse é um tema do estado, e o PSB sempre respeita as lideranças regionais", disse Alckmin.