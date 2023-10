O POVO News: entenda crise envolvendo PL de Bolsonaro e a possível indicação de Dino ao STF

A edição trará entrevista do O POVO com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em sua passagem pelo Ceará

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a cirurgia de quadril do presidente Lula (PT), realizada na última sexta-feira. Lula recebeu alta antes do previsto e já está no Palácio da Alvorada onde fará sua recuperação.

"Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu o presidente.