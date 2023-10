Alckmin sobre ato simultâneo de Bolsonaro em Fortaleza: 'Meio fora de hora'

Enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se reunia com empresários na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fazia ato com apoiadores na mesma avenida, a Barão de Studart, em Fortaleza, no escritório do deputado federal André Fernandes (PL).

Em entrevista às Páginas Azuis do O POVO, Alckmin comentou a movimentação do ex-presidente. "Eu não vejo nenhum problema de o ex-presidente percorrer os estados e fazer campanha. Meio fora de hora, porque agora não tem eleição, mas não vejo nenhum problema".

Alckmin criticou, porém, os questionamentos do ex-presidente à urna eletrônica.