"Tomaremos providências para que não tenhamos uma guerra instalada", diz Elmano sobre violência no Ceará

Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) avaliou nesta sexta-feira, 22, o quadro da segurança pública no Ceará em meio ao recrudescimento dos registros de ataques deflagrados por facções criminosas.

Apenas em Caucaia, por exemplo, já são sete mortos, resultado de chacinas ou tentativas de executar esses assassinatos múltiplos no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo Elmano, mesmo com a redução no número geral de homicídios se comparados os dados de 2023 e de 2022, "temos tido episódios no que diz respeito à disputa de territórios por facções e organizações criminosas".



De acordo com ele, há determinação do Estado para uma análise detalhada da situação neste momento.

“Estaremos evidentemente tomando providências para que não se alastre e tenhamos uma guerra instalada, porque no meio disso fica cidadão correndo risco grande”, enfatizou o governador.

Ainda conforme o chefe do Executivo estadual, a ordem para que a força policial atue mais fortemente nesses casos está se dando “num aspecto mais reservado de inteligência e ações”.

O objetivo, acrescentou o petista, é “para que a gente não crie uma situação que não é um aumento da violência no estado, mas que exige cuidado porque, em virtude dessa disputa, pode, sim, ter episódios como ocorreram em anos anteriores”.

“A meu ver”, continuou Elmano, “isso não está se apresentando neste momento, mas merece acompanhamento para que consigamos manter a redução dos índices como tem sido”.

O gestor também disse ter “clareza de que os dados ainda são muito elevados” e que pretende “trabalhar para que possa reduzir ainda mais”.



“É um tema que preocupa a sociedade, e nós temos que garantir essa sensação de tranquilidade e segurança em todo o estado, especialmente na Região Metropolitana: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú”, respondeu.

No final da tarde de hoje, o governador participou da cerimônia de encerramento do curso de “Segurança de Autoridades Governamentais (CSAG)”, cuja turma homenageava o ministro Camilo Santana (Educação), presente ao Museu da Imagem e do Som (MIS), onde a agenda se realizou.

Questionado sobre o assunto e se vinha aconselhando Elmano em relação à condução administrativa para evitar uma crise na área da segurança, Camilo declarou que isso é um “processo contínuo”.



Em seguida, destacou ações de sua gestão como governador no segmento. “Fizemos concursos, fizemos ação forte na área prisional porque isso tem um impacto muito grande nas ruas. Fortalecemos a inteligência, criamos sistema de monitoramento e mobilidade. É fundamental trabalhar com inteligência”, elencou o ministro.

Para Camilo, “trabalhar com segurança é trabalhar com prevenção, é garantir educação com qualidade, combater a fome no estado como Elmano está fazendo”, mas que “cada governador precisa verificar onde precisa ser melhorado, corrigir o que precisa ser corrigido e estar agarrado com o problema”.

“É preciso saber que não é um problema fácil, não é só do estado, é do Brasil inteiro”, argumentou.