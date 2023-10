Multivacinação no Ceará: campanha nacional é oficialmente lançada

DigData, plataforma de dados recentemente lançada na Capital, é uma das principais estratégias para aumentar a busca ativa do público com foco no aumento da vacinação.

A Campanha Nacional de Multivacinação foi lançada na manhã desta segunda-feira, 2, no Ceará, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Anísio Teixeira, no bairro Paupina, em Fortaleza. A estratégia é integrar Saúde e Educação para uma busca ativa e atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos.

O evento conta com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, o ministro da educação, Camilo Santana, a ministra da Saúde Nísia Trindade, a secretaria da saúde Tânia Alves, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e demais representantes governamentais.

Em Fortaleza, mais de 8 mil crianças estão com pelo menos uma vacina ou mais em atraso. O titular da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), Galeno Taumaturgo, destaca que o BigData, plataforma de dados recentemente lançada na Capital, é uma das principais estratégias para aumentar a busca ativa do público com foco no aumento da vacinação.