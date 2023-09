Bolsonaro e Michelle desembarcam em Fortaleza e são recebidos com flores por aliados

Bolsonaro e Michelle vieram ao Ceará para participar de evento do PL Mulher na Capital neste sábado, 30

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) já estão em Fortaleza. Eles desembarcaram no início da tarde desta sexta-feira, 29, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e foram recebidos por flores pelos deputados estaduais André Fernandes, Carmelo Neto e Dra. Silvana, e pelo deputado federal Dr. Jaziel, todos do PL.