Após cirurgia no quadril ontem, Lula já caminhou e fez fisioterapia hoje, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro de saúde estável. Ele já caminhou e fez fisioterapia na manhã deste sábado, 30, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, divulgado há pouco. Lula foi operado na sexta-feira, 29, para corrigir uma artrose do lado direito do quadril e para realizar um procedimento nas pálpebras.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na data de ontem, 29, à cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia. Passou a noite estável, caminhou pela manhã e realizou sessões de fisioterapia", diz o boletim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula permanece internado no quarto e está sob os cuidados das equipes de Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.