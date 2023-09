Pancadaria entre vereadores interrompe audiência pública em São Paulo; veja vídeo

Conforme as testemunhas, os dois lados trocaram provocações no momento em que os representantes de cada grupo eram chamados para discursar. Houve vaias e gritos.

A Câmara Municipal de Taboão da Serra , na Grande São Paulo, foi palco para uma discussão entre os vereadores da Casa, que realizavam uma audiência pública para debater o orçamento de 2024. A sessão ocorreu nesta quinta-feira, 28, e contou com a participação de deputados, vereadores e moradores da cidade. Pela proporção da briga, a sessão foi encerrada pelo presidente da comissão.

A audiência foi promovida pela Assembleia Legislativa (Alesp) do município. O encontro visava levantar as demandas da região para estabelecer os eventuais recursos para o orçamento do ano que vem. Dentre os parlamentares presentes estavam os deputados Eduardo Nóbrega (Podemos) e Analice Fernandes

(PSDB), ambos representantes locais.

Os participantes testemunham que a confusão foi iniciada por apoiadores do prefeito Aprígio (Podemos) e do ex-gestor da cidade, Fernando Fernandes (PSDB), marido de Analice. Os grupos de Aprígio e do casal Fernandes são rivais em Taboão.

Conforme as testemunhas, os dois lados trocaram provocações no momento em que os representantes de cada grupo eram chamados para discursar. Houve vaias e gritos.

Eduardo Nóbrega e Analice Fernandes foram interrompidos em suas declarações. O presidente da Comissão, Gilmaci Santos (Republicanos), pediu mais de uma vez que os militantes respeitassem os ocupantes da tribuna, sem êxito. Quando a discussão pareceu fugiu do controle, Gilmar decidiu encerrar a sessão.

A decisão, no entanto, fez com que os presentes ficassem ainda mais exaltados, o que resultou em um empurra-empurra generalizado.

A guarda municipal do município interveio para conter a briga, que só foi finalizada no exterior da Câmara, quando a Polícia Militar foi acionada.