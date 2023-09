Michelle Bolsonaro admite candidatura "se Deus fizer o chamado e desejo arder no coração"

Michelle Bolsonaro fez o principal discurso do evento em Brasília Crédito: Zack Stencil/Partido Liberal

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admite que pode vir a ser candidata em eleições futuras. Apesar de destacar que essa não é a prioridade do momento, ela afirma que "se, na hora certa, Deus me fizer um chamado e esse desejo arder no meu coração, eu o atenderei como sempre fiz em minha vida". Michelle estará em Fortaleza no próximo sábado, 30, quando participa de evento de PL Mulher, e concedeu entrevista exclusiva ao O POVO intermediada pela assessoria de imprensa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ex-primeira-dama foi indagada também sobre os quase nove meses de governo do presidente Lula (PT). Ela aproveitou para fazer duras críticas por causa de "gastos milionários do dinheiro público com passeios” do petista com a atual primeira-dama Janja da Silva. Ela avaliou ainda haver um retrocesso na pauta moral, com "ameaças reais de liberação do aborto e das drogas".

A ex-primeira-dama ressaltou que o Brasil está em viagem sem volta rumo à "venezuelização" e utilizou de um jogo de palavras para defender que o atual presidente está mais "Maduro", crítica ao encontro do petista com o presidente da Venezuela, no fim de maio. Ela foi questionada ainda sobre o perfil ideal de candidato do PL para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Além disso, comentou sobre o risco do partido perder toda a bancada na Assembleia Legislativa, sendo que metade é formada por mulheres, após julgamento da Justiça Eleitoral. Michelle também rebateu recentes acusações em investigações sobre o recebimento e a destinação de joias e presentes dados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o mandato dele (2019 a 2022). Em outro caso, afirmou não estar preocupada com a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. "Não tenho nada a temer", sublinhou. Acompanhe abaixo a entrevista na íntegra com Michelle Bolsonaro, estrela do encontro na capital cearense que contará ainda com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento começa a partir das 10 horas, e será realizado no La Maison Buffet. Confira entrevista na íntegra: Michelle, gostaria de iniciar com uma pergunta: como a senhora avalia a relação do governo Lula com os evangélicos? Qual a visão geral sobre esses quase nove meses de governo?

É comum ouvirmos comentários das pessoas, em todos os estados brasileiros, fazendo comparações entre os governos Bolsonaro e o do atual ocupante da cadeira presidencial. A nossa relação, minha e do meu marido, com todas as religiões sempre foi muito tranquila e transparente. Somos cristãos e, sempre que somos convidados e há espaço na agenda, comparecemos às igrejas e eventos religiosos porque isso faz

parte das nossas vidas como cristãos.



Creio que esses convites que recebemos e essa proximidade se devem ao fato de que nós defendemos as mesmas pautas das pessoas de bem da sociedade; nossos valores são muito claros, nossa autenticidade em relação a eles (valores) é visível e isso faz com que a relação entre nós seja transparente, real, autêntica e, portanto, próxima. Não estou certa de que isso possa ser dito em relação ao atual governo, principalmente porque a trajetória deles sempre foi marcada por atos e opiniões que demonstram, por exemplo, a defesa ao aborto e à liberação das drogas e isso é inaceitável entre os cristãos.

Quanto aos nove meses de mandato, perceba que hoje temos crises na segurança pública, em especial, nos estados que, nos últimos anos, vem sendo governados pelo PT e por outros partidos de extrema-esquerda; temos aumento de impostos que atingem, principalmente, as classes mais pobres; também há aumento dos gastos públicos com mordomias e com o aumento do número de Ministérios; os gastos milionários do dinheiro público com os “passeios” do presidente e da primeira-dama ao redor do mundo; temos os aumentos nos preços da gasolina e do diesel; além de retrocessos na pauta moral com ameaças reais de liberação do aborto e das drogas.



Resumindo, estamos embarcando em uma viagem sem volta rumo à venezuelização do Brasil. Afinal, como esse presidente afirmou em certa ocasião: ele está mais “Maduro”.

A senhora tem se mobilizado dentro do PL Mulher de forma muito destacada, com ações constantes e visitas a diversas regiões do Brasil, inclusive com uma visita à Fortaleza no próximo dia 30 de setembro. Vislumbra ser candidata em eleições futuras?

Presidir o PL Mulher é um desafio gratificante e a minha atuação à frente desse movimento vai muito além de qualquer pretensão política. É uma causa fundamental para o Brasil e eu a abracei de corpo, alma e coração. As mulheres farão a diferença na política brasileira e nós as ajudaremos a trilhar esse caminho.