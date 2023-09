Bolsonaro visita Ceará neste sábado, 30, para evento com Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará o Ceará no próximo sábado, 30. Ele participará de evento do PL Mulher , com a presença já confirmada também da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, a partir das 10 horas, no La Maison Buffet.

O ex-presidente disse que estará presente, mas como "assistente", e enalteceu as mulheres na política dizendo que quer aprender muito com elas.

"Vou fazer o clube do bolinha aí também. Mas todos nós estaremos presentes no PL Mulher como 'assistente', afinal de contas, né, é sempre uma satisfação ouvir as mulheres falar. Sempre tem bons conselhos para nós, bons ensinamentos e queremos aprender muito com elas", disse Bolsonaro.

Ele também convidou as mulheres para se filiarem ao partido, visando as eleições municipais de 2024, e disse que elas são "essenciais para a política brasileira".

Além da participação no evento do PL Mulher, Bolsonaro também irá se encontrar com alguns parlamentares cearenses.