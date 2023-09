'Estamos sendo perseguidos e injustiçados', diz Michelle Bolsonaro

O ex-presidente foi até Michelle e a abraçou no palco no começo do discurso.

Acompanhada de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse durante um culto evangélico em Taguatinga (DF) na noite desta quinta-feira, 7, que eles estão "sendo perseguidos e injustiçados". Com a bandeira do Brasil nas costas, ela chorou e disse se sentir traída por antigos colegas. Horas antes, a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cesar Barbosa Cid havia sido aceita pela Polícia Federal.

"Como dói, irmãos, ver que muitos que falavam que comungavam da nossa mesma fé compactuam com tudo aquilo que vai na contramão dos valores específicos do nosso Deus", disse Michelle. O ex-presidente foi até Michelle e a abraçou no palco no começo do discurso.

No feriado da Independência, data que reuniu milhares de manifestantes bolsonaristas nos anos anteriores, a Polícia Federal aceitou fechar um acordo de delação premiada com Mauro Cesar Barbosa Cid, que está preso desde o dia 3 de maio. Nos próximos dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes vai decidir se aceita o acordo.