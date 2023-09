Michelle Bolsonaro sobre delação de Mauro Cid: "Não tenho nada a temer"

Questionada sobre a deleção e sobre sua relação com o militar, Michelle afirmou que mantinha contato apenas de forma profissional e que, na maioria das vezes, Cid tratava assuntos apenas com sua assessoria, não com ela diretamente. Ela acusou que o caso é usado para "desviar a atenção das pessoas de questões nacionais importantes".

Leia entrevista com Michelle Bolsonaro na íntegra.

Confira o trecho na integra:

Você se preocupa com a anunciada delação premiada do tenente-coronel MauroCid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro? Como era a relação da senhora com eledurante o governo?

Michelle Bolsonaro: É preciso reforçar que, infelizmente, alguns veículos de imprensa estão muito mais preocupados em escrever títulos sensacionalistas do que em apurar a verdade. Por isso, eles não têm nenhum pudor em divulgar mentiras, disfarçar ou omitir a verdade para obterem os seus “clicks”.Não tenho com o que me preocupar. Minha relação com Mauro Cid sempre foi apenas profissional. Ele era um assessor e, na maioria das vezes, tratava com a minha assessoria. Como já falei, isso não passa de sensacionalismo barato usado como uma forma de desviar a atenção das pessoas de questões nacionais importantes como o aumento do preço do diesel e da gasolina; a crise do leite; a queda no número deempregos; os aumentos de impostos; os empréstimos para Argentina e as “negociações” com Venezuela e Cuba; “os passeios presidenciais”, o aumento da criminalidade e dos assassinatos, as filas de espera no INSS que não acabam e a retirada de beneficiários das bolsas assistenciais. Enfim, querem desviar a atenção do fracasso alcançado por esse (DES)governo.

O disse Mauro Cid em delação

Mauro disse, durante delação, que Bolsonaro consultou militares da cúpula das Forças Armadas sobre a possibilidade de adesão a uma minuta que visava pôr em prática um golpe militar no Brasil. O militar apontou que o almirante Almir Garnier Santos, então comandante da Marinha, teria se demonstrado aberto à possibilidade de aderir ao movimento de caráter golpista. Já o comando do Exército teria rechaçado a mesma possibilidade. A informação foi veiculado pela colunista Bela Megale, do O Globo.



De acordo com o depoimento, Mauro Cid relatou ter participado de uma reunião com esse teor. Também teriam participado ministros da ala militar, que faziam parte do governo Bolsonaro à época.A partir da declaração de Cid, a PF deve apurar a veracidade das informações e buscar provas.