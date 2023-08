Após Evandro anunciar saída, André nega perseguição e reforça que mandato é do partido

Presidente nacional do PDT, licenciado da direção estadual, diz que houve falas injustas na Assembleia e questiona a quem interessa situação do partido

O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, negou que tenha havido perseguição do partido contra o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Ele também afirmou que recursos foram oferecidos a todos os parlamentares nas últimas eleições, dentro de normas estabelecidas em resolução nacional. Evandro afirmou, em discurso nesta terça, não ter recebido verbas do partido e comunicou que irá se desfiliar.

"Considero importante registrar que as quase quatro décadas de dedicação ao partido falam por mim. Eu certamente não conseguiria isso se em minha natureza houvesse a prática da perseguição", disse André.