Perto de deixar o governo, Evandro Leitão almoça com aliados no Mercado São Sebastião

Governador em exercício posou para fotos com a população e com trabalhadores que frequentavam o espaço, neste sábado, 16

O governador em exercício do Ceará, Evandro Leitão, cumpre as últimas agendas no cargo neste final de semana. Neste sábado, 16, ele esteve no Mercado São Sebastião, em Fortaleza, onde almoçou com aliados, dentre os quais deputados estaduais e federais, além de secretários e assessores de governo, e posou para fotos com a população e com trabalhadores que frequentavam o espaço.

Destaque para a presença do deputado De Assis Diniz (PT), um dos maiores entusiastas da candidatura de Evandro à Prefeitura de Fortaleza pelo PT.



Antes do almoço, Leitão participou de outras duas agendas, dentre elas cerimônia alusiva aos 20 anos do programa Bombeiros, Saúde e Sociedade. Posteriormente, se deslocou ao Mercado São Sebastião. Fotos do evento mostram Leitão cumprimentando populares e tirando fotos com trabalhadores de boxes do espaço.