Governador interino, Evandro abre palácio para deputados

No exercício do Governo do Estado desde a noite de quinta-feira, 7, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT), recebeu nesta segunda-feira, 11, grande parte dos deputados estaduais, no Palácio da Abolição.

Estiveram presentes também deputados federais, como Luiz Gastão (PSD), e também deputados de oposição, como Sargento Reginauro (União Brasil).

"Estive em reunião com o governador em exercício Evandro Leitão, nesta segunda, no Palácio da Abolição. Junto com os demais deputados e deputadas estaduais e federais, reafirmamos o nosso compromisso com o povo cearense. Vamos continuar trabalhando cada vez mais e melhor!", publicou Diassis Diniz (PT).