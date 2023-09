Emilia Pessoa confirma pré-candidatura em Caucaia e critica Valim: "Sem competência'

A deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) confirmou, nesta quinta-feira, 14, sua intenção de se candidatar à Prefeitura de Caucaia, nas eleições de 2024. A parlamentar criticou ainda a atual gestão, do prefeito Vitor Valim (PSB), acusando-a de “abandono” da cidade.



Emilia já foi vereadora de Caucaia e candidata a prefeita em 2020, terminando no terceiro lugar naquele pleito, com de 32,4 mil votos. Ela foi ainda secretária de Educação e de Governo na gestão Valim. Posteriormente, se elegeu deputada estadual, em 2022. Questionada pelo O POVO nos corredores da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a parlamentar comentou o cenário político do município e revelou suas pretensões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente tem conversado com as pessoas, tem escutado. Se for da vontade de Deus, nós estaremos nesse próximo cenário (eleitoral), sim”, disse a deputada, defendendo que a política local precisa se afastar da “politicagem que se viu nos últimos anos” dentro do município.