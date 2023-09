Elmano confirma aliança com Valim em 2024: "O meu apoio você já tem"

A declaração do governador foi em resposta a uma fala de Valim, que ao ser questionado sobre as eleições municipais de 2024, revelou que pretende "contar com o apoio do governador Elmano de Freitas e do senador Camilo Santana"

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), revelou na manhã desta terça-feira, 5, que irá apoiar a reeleição do prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB), em 2024. “O meu apoio você já tem”, disse durante visita às obras da cidade, na manhã desta terça-feira, 5.

A declaração do governador foi em resposta a uma fala de Valim, que ao ser questionado sobre as eleições municipais de 2024, revelou que pretende “contar com o apoio do governador Elmano de Freitas e com o senador, Camilo Santana”. O gestor municipal acrescentou que se sente “parte do projeto” de Elmano.

“Quero que esse projeto de governo continue e, agora, eu não tenho nem dúvidas, junto com o governador, que esse projeto possa ter continuidade também aqui em Caucaia” , seguiu. “Eu tenho certeza que vou querer contar com o apoio do nosso governador Elmano de Freitas e com o nosso senador, Camilo Santana”.