Wagner diz que oposição tem "grandes chances" de derrotar Valim em Caucaia

Wagner destaca a pré-candidatura do vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), rompido com Vitor Valim. De acordo com o secretário, a posse de Dona Flor, mãe do Deuzinho, no comando do diretório municipal do PP, isso o fortalece.

"A gente tem a pré-candidatura do Deuzinho crescendo a cada dia, conversando com o PL pra ver se apoia. Em termos partidários, o Deuzinho tá bem fortalecido", afirmou Wagner.

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza também citou outros nomes da oposição que podem vir a ser candidatos em Caucaia, como a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) e sua esposa e ex-deputada, Erika Amorim (PSD).

"Tem a candidatura da Emília que a gente respeita também pela história dela, a candidatura do Naumi ou da Erika que pode surgir. Então acho que há muito mais chance da oposição se juntar no segundo turno contra o Valim do que o Valim agregar qualquer desses nomes no segundo turno. Então, isso dá viabilidade de vitória pra oposição", finalizou.

Conversas com Moses em Sobral

Sobre o cenário político em Sobral visando as eleições municipais de 2024, Wagner confirma estar conversando com o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) e outros nomes que estão em avaliação, mas garante uma candidatura forte.



"A gente tá conversando com o Moses, tem o nome do Oscar (Rodrigues), tem uma irmã do Moses que é médica, essa decisão vai ser finalizada no ano que vem somente, mas com certeza Sobral a gente vai ter uma candidatura forte também", disse.