Piso da Enfermagem: Vitor Valim anuncia pagamento em agosto, retroativo a maio

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim Crédito: DIVULGAÇÃO

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), anunciou nesta terça-feira, 29, o pagamento do piso nacional da enfermagem aos concursados e profissionais da área ainda no mês de agosto, com valores retroativos dos meses de maio, junho e julho. De acordo com Valim, os valores remanescentes serão rateados entre os profissionais contratados. "Compromisso assumido, compromisso cumprido", escreveu em suas redes sociais ao faze o anúncio do pagamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "E conforme decisão do Supremo, e repasse federal, o restante do remanescente vai ser realmente rateados para os nosso enfermeiros e técnicos contratados da Prefeitura", confirma o prefeito de Caucaia.

Valores a estados e municípios O montante dos repasses foi definido a partir de levantamento do Ministério da Saúde com prefeituras e governos estaduais sobre a categoria de profissionais da enfermagem. Os dados foram levantados com o aplicativo InvestSUS do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Vários projetos para um piso O projeto de lei para o piso salarial nacional da enfermagem, número 2564/2020, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 4 de maio de 2022, após passar pelo Senado. O então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou em agosto. Em 20 de dezembro, o Senado aprovou a emenda constitucional 127/22, que destinou recursos do superávit financeiro dos fundos federais, de R$ 10,8 bilhões, para financiar o piso. A emenda à Constituição foi exigência do Supremo Tribunal Federal (STF).