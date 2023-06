Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Caucaia até agora

Segundo colégio eleitoral do Ceará, Caucaia vê novamente diversas articulações para indicações de quem deverá compor a disputa eleitoral de 2024. No último pleito, nove partidos ou coligações apresentaram candidatos, como o agora governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito na época Naumi Amorim (PSD) e o atual gestor Vitor Valim (sem partido).

Valim foi eleito pela oposição em disputa no segundo turno contra Amorim, que vinha liderando as pesquisas eleitorais. Desde 2022, no entanto, o prefeito vem confirmando a aproximação com o grupo político liderado pelo ministro Camilo Santana (PT). O atual gestor apoiou Elmano e Camilo, no primeiro turno, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo.

Mesmo assim, o prefeito mantém a maioria esmagadora de 22 dos 23 dos vereadores na Câmara Municipal, entre parlamentares do PSDB, União Brasil, PSD e PDT. Em meio a mudança, Valim viu seu vice, Deuzinho Filho, se afastar e se tornar um de seus ferrenhos opositores.

Em março, Deuzinho saiu do Republicanos e foi para o União Brasil. Além de se filiar ao partido, assumiu o comando do diretório municipal, juntamente com foco no pleito. Seu nome já foi citado pelo presidente estadual do partido, Capitão Wagner, como uma opção forte do município.

No município, Valim e Deuzinho trocam acusações em pessoa e por meio de intermediários. O vice acusou o prefeito de expulsá-lo do gabinete e cortar verbas de sua pasta, enquanto Valim, ao comentar acusações feitas por Deuzinho, disse que “a turma do atraso quer polemizar”.

Na corrida, deve haver espaço também para o PSD, que é casa do ex-prefeito Naumi Amorim, derrotado justamente por Valim nas últimas eleições. Embora a legenda esteja se aproximando de Elmano, o presidente estadual Domingos Filho ressaltou a figura de Naumi como liderança no município.

Domingos foi vice na chapa de Roberto Cláudio (PDT) e era fiador de Érika Amorim (PSD), mulher de Naumi, como candidata ao Senado. “Minha liderança é Naumi e Erika Amorim, a partir daí, (as decisões) são tocadas e comandadas por eles”, disse Domingo em março. Tanto Naumi como Erika são cotados para disputar.

Mesmo com a aproximação com o PT, Valim deve enfrentar um nome da legenda, caso não se filie. Isso porque o PT de Caucaia decidiu que irá lançar candidatura própria. No primeiro momento, a legenda está fortalecendo as candidaturas da vereadora Enedina Soares e do secretário Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), Weibe Tapeba. O presidente municipal, Professor Evandro, ressaltou que a decisão pode ser revista.

Confira os nomes que podem disputar a prefeitura de Caucaia



Vitor Valim

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim Crédito: DIVULGAÇÃO

Vitor Valim foi eleito pela oposição, no Pros, em disputa no segundo turno contra Naumi Amorim (PSD). Ele foi vereador por dois mandatos (2008 e 2012) em Fortaleza, deputado federal (2015) e deputado estadual (2019) eleito com 63.642 votos. O prefeito tem a maioria da Câmara Municipal e vereadores projetam uma campanha forte.

O gestor sinalizou que se aproximou do grupo político do ministro Camilo Santana. Segundo ele, espera uma conversa com o petista para definir em qual partido deve se filiar.

Deuzinho Filho

Deuzinho Filho, vice prefeito de Caucaia Crédito: Agência Câmara

Deuzinho Filho é professor, sociólogo e funcionário público. Exerceu os mandatos de vereador pelo município de Caucaia por três mandatos, de 2000 a 2012. Foi secretário municipal do município nas pastas de Patrimônio, Serviços Públicos (2011 - 2015) e de Saúde (2015 - 2016).

Assumiu, como suplente, o mandato de deputado dederal, na Legislatura 2019-2023, mas, em 2020, foi eleito vice-prefeito de Caucaia. Desde as eleições de 2022, se afastou do atual gestor Vitor Valim e atua na oposição, especialmente com críticas nas redes sociais. Assumiu o comando do União Brasil de Caucaia e já foi citado como candidato no município.

Emilia Pessoa

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.11.2020: Debate com os candidatos à prefeitura de Caucaia realizado pela Radio O POVO CBN - na foto Emília Pessoa (PSDB) (Foto: Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

A deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) concorreu à Prefeitura de Caucaia, em 2020, e alcançou quase 20% dos votos válidos, mas não chegou a ir para o segundo turno. Em 2018, integrou a chapa de Coronel Theophilo (PSDB) na disputa pelo Governo do Ceará.

Ela foi vereadora de Caucaia na legislatura de 2017 a 2020, sendo filha do também vereador Chico Pessoa que exerceu 6 mandatos como vereador, e irmã de Eduardo Pessoa, vereador por 4 mandatos consecutivos e candidato à prefeitura do município. Ela é presidente do diretório do PSDB em Caucaia e a vice-presidente do PSDB Mulher do Ceará.

Naumi ou Erika Amorim

Naumi e Erika Amorim podem ser uma opção do PSD em Caucaia Crédito: Reprodução/Instagram

Naumi Amorim foi prefeito de Caucaia entre 2016 e 2020, mas, na tentativa de reeleição, acabou sendo derrotado por Valim no segundo turno. O ex-prefeito de conseguiu reverter no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que o tornava inelegível por oitos anos. Ele tem feito oposição a Valim pelas redes sociais.

Já Erika desembarcou na Assembleia Legislativa (Alece), em 2018, como a mulher mais votada com 86.320 votos, na época. Érika ela tinha sido secretária municipal de Governo e Articulação Política. Disputou a vaga no Senado em 2022, mas foi derrotada por Camilo Santana. Presidente do PSD, Domingos Filho, exaltou a figura do casal na política municipal.

Weibe Tapeba

Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Crédito: Divulgação

Ativista, advogado e líder de comunidade, Ricardo Weibe Tapeba assimiu, em 2023, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde do Governo Lula. Ele foi eleito vereador em 2016 e 2020.

Ele faz parte da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince). O nome dele é citado por lideranças do PT municipal como um nome a ser lançado agora que o diretório decidiu lançar candidatura própria.

Enedina Soares

Vereadora em Caucaia, Enedina Soares foi uma das que defendeu a candidatura própria do PT Crédito: Reprodução/Instagram

Enedina era presidente Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), antes de assumir o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Caucaia.

Ela era servidora do município e tinha mandato também no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (Sindsep). Foi a primeira mulher do Partido dos Trabalhadores (PT) a ocupar uma cadeira no legislativo caucaiense. Além de Weiber, ela é citado como um possível nome.