Eudoro diz que irá apoiar um candidato do bloco governista e quer Evandro no PSB

De acordo com o presidente estadual do PSB, Evandro é um quadro importante para o futuro e compreende bem o atual projeto

"O PSB vai apoiar um candidato desse campo. Esperamos que ele tenha uma participação importante nesse processo, mas independentemente de qualquer participação, nós já declaramos que estamos nesse campo", disse nesta segunda-feira, 4, no episódio #251 do Jogo Político do O POVO .

O presidente estadual do PSB, Eudoro Santana , disse que o partido, em 2024, irá apoiar um candidato do bloco governista para prefeito de Fortaleza. Ele também declarou que quer Evandro Leitão , presidente da Assembleia do Ceará, no PSB, independe de ele vir ou não a concorrer pela sigla.

Sobre Evandro, Eudoro afirmou que o convidou publicamente para ingressar no PSB, mas o partido deseja tê-lo como filiado sendo candidato ou não a Prefeitura de Fortaleza.

“Eu publicamente o convidei. Acho que é um quadro importante, tem contribuído, absorvido essa compreensão do projeto, acho que é um quadro que tem futuro. E a gente se sentiria muito bem em abrigá-lo, independente de ele ser ou não candidato" disse.

E seguiu: "Não é só para ser candidato a prefeito ou não, porque se ele for pra lá e for candidato, nós vamos apoiar, mas o PSB gostaria de tê-lo como filiado pela qualidade dele, pelo compromisso que tem com esse projeto, que nós vamos precisar inclusive que o PSB se aprofunde nesse trabalho para apoiar o projeto de avanço do Ceará".



Eudoro, porém, foi na contramão do que disse Elmano (PT), governador do Ceará, e o presidente Lula (PT), e disse achar que “não é simpático” ter um candidato no PT alguém que recém ingressou no partido.



"Embora pessoas da qualidade do próprio Lula digam que não há problema que um cara venha de fora para ser candidato, eu, se estivesse lá e uma pessoa viesse para ser candidata, evidentemente eu acho que um partido tem que refletir sobre isso. Então eu acho que não é simpático", declarou.