Eudoro diz que PSB fará convite a Cid Gomes 'num pedestal' caso senador deixe PDT

O presidente estadual do PSB afirmou que manter a aliança com o senador é preocupação prioritária para o grupo

Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará e pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que é uma preocupação deste bloco político manter como aliado o senador Cid Gomes (PDT).

"A nossa grande preocupação é manter neste campo, ajudando a construir e avançar nesse campo, o companheiro Cid Gomes. Acho um quadro fundamental, deu uma grande contribuição como governador, foi uma pessoa exemplar, ajudou profundamente o Camilo e temos por ele uma grande admiração", declarou nesta segunda-feira, 4, no episódio #251 do Jogo Político do O POVO.