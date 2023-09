Elmano reforça fala de Lula sobre PT lançar recém-filiado: "Todo filiado pode ser candidato"

“Eu acho que todo filiado do PT que tem um prazo estatutário para ser candidato pode ser candidato”, seguiu. “A questão central é que o partido vai discutir, o PT tem excelentes nomes, eu considero que ter Luizianne Lins , Larissa Gaspar, Guilherme, a possibilidade do deputado Evandro entrar no PT, você ter Arthur Bruno…o PT tem bons nomes para debater”.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reiterou a fala do presidente Lula (PT) sobre um recém-filiado ao PT poder ser candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024 . Segundo ele, a legenda tem bons nomes, mas ainda vai discutir sobre o tema.

A menção faz referência à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista exclusiva ao O POVO, na qual afirmou não ver problema caso a legenda escolha um recém-filiado para disputar ao Paço Municipal em 2024.

“Não vejo (problema)", disse o presidente. "O PT tem no Ceará lideranças muito fortes, experientes e atuantes, como o governador Elmano de Freitas, a deputada Luizianne Lins, o ministro Camilo Santana, o nosso líder na Câmara José Guimarães, entre outros. A energia e quantidade de quadros do PT do Ceará é invejável. E também tem gente boa nos partidos aliados. Não é um problema de falta de nomes. Tomaremos a decisão no tempo certo”, completou.

O nome mencionado indiretamente é o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, que anunciou no último dia 29 a saída do PDT. O partido ao qual Evandro ainda faz parte concedeu uma carta de anuência, autorizando sua saída da legenda sem a perda de mandato. Tese que é contestada pelo presidente nacional do PDT, André Figueiredo.

“Nos próximos dias, nós estaremos tomando as nossas providências para que a gente possa continuar o trabalho, não mais no PDT", disse em discurso na tribuna.

Evandro é cotado para se filiar a outra sigla para concorrer ao Paço Municipal em 2024. PT e PSB são possíveis destinos, todavia, o deputado teria questões a resolver tanto se permanecesse no PDT, quanto a partir da migração para outra sigla.

Nesta segunda-feira, 4, Leitão relembrou que esteve com o presidente Lula. Contudo, segundo ele, o encontro não teve como objetivo “tratar de política partidária” mas sim “tratar de forma institucional” o evento no Banco do Nordeste (BNB), em alusão aos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e 25 anos do Programa Crediamigo.