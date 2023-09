Eudoro Santana participa do Jogo Político #251 e fala dos planos após assumir PSB

Podcast Jogo Político analisa as movimentações partidárias e o impacto da visita do presidente Lula a Fortaleza

Os partidos políticos do Ceará estão em intensa movimentação. Evandro Leitão confirmou que Ceará do PDT, na mesma semana em que subiu no mesmo palanque que Lula . O presidente afirmou que não vê problema em o PT lçançar candidato que acaba de se filiar — o que abre a porta para o presidente da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, o PDT segue em ebulição. No PSB, Eudoro Santana assume o comando do partido. E o ex-deputado é o convidado do Jogo Político episódio #251.

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: segunda-feira, às 14 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO