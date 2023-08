Evandro rebate RC sobre "teatro montado" para sair do PDT: "Me ataca gratuitamente"

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão, rebateu críticas do ex-prefeito Roberto Cláudio, que classificou de "teatro montado" movimento para desfiliação do parlamentar do PDT. Segundo Evandro, RC não aceitou o "resultado democrático da última eleição" e, por isso, passou a fazer "postagens agressivas" contra seus adversários.

"Após agredir Camilo e Elmano seguidas vezes, agora me ataca gratuitamente. Triste comportamento", afirmou Leitão em publicação nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E continuou: "Nesta situação que ele classifica de 'teatro', agride não apenas a minha pessoa, mas ofende os 41 membros de um total de 48 representantes do Diretório Estadual do PDT que votaram pela aprovação da carta de anuência para minha desfiliação. Registro ainda que não houve sequer nenhum voto contrário. Continuarei fazendo política como sempre fiz, com respeito e verdade. Sem baixaria".