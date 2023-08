Guimarães sobre Evandro e Luizianne: "Esse é o time que vai ganhar a eleição em Fortaleza"

José Guimarães, Luizianne Lins e Evandro Leitão Crédito: Fernanda Barros

O deputado federal José Guimarães (PT) disse nesta sexta-feira, 25, ao posar em foto ao lado da ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, que esse é o "time que vai ganhar a eleição em Fortaleza". A fala do deputado acontece minutos após Evandro receber carta de anuência do PDT e no mesmo dia em que Luizianne se colocou como pré-candidata ao Paço Municipal. "Esse aqui é o time do Lula, é o time do Elmano, time do Camilo, é o time que vai ganhar a eleição em Fortaleza. É esse time", declarou o petista, ao lado dos dois nomes cotados para disputar a Prefeitura no ano que vem.