Élcio: "Se falta bússola para alguém é para Luizianne, que vem pouco a Fortaleza"

A deputada criticou a postura do prefeito José Sarto e disse que o grupo do petista não sabe andar pela Capital sem GPS

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), rebateu as críticas da deputada federal Luizianne Lins (PT) de que o grupo do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) " não conhece" a cidade e precisa de GPS para se locomover na cidade . Em resposta, o vice-prefeito, embora tenha ressaltado respeitar a parlamentar, indicou que ela "está começando a aparecer nos bairros" em virtude de sua pré-candidatura .

"(Vamos) deixar para que no próximo ano a gente possa ter essa discussão eleitoral de apoio de partidos e estabelecer um projeto para a segunda administração do prefeito Sarto", disse.

No sábado, 26, em evento no Jangurussu, Luizianne criticou a postura de Sarto na eleição de 2020 e disse que o gestor e seu grupo político “não têm noção” sobre o Fortaleza. “Um bando de pessoas que no dia seguinte que ganhou a eleição não tem a menor noção. Se soltar lá no Curió, eles não voltam pra casa, o fato é esse, se soltar uma pessoa dessa, bota no Curió, vê se ele consegue chegar em casa? Consegue não. Não conhece a cidade”, afirmou.

E seguiu: “Se botar no Jangurussu e mandar ir lá pra Aldeota de novo, volta não. Ainda bem que tem GPS. Aliás, volta porque tem GPS. A gente tem que parar de ficar elegendo gente que na hora da eleição sabe tudo de Fortaleza, são os melhores, os mais bonitinhos e depois tchau”.

Luizianne Lins confirmou, no mesmo dia, sua pré-candidatura pelo PT em disputa pela prefeitura de Fortaleza em 2024. Ela alega que a iniciativa foi tomada porque "o povo de Fortaleza quer"





Com informações de Guilherme Gonsalves/Especial para O POVO