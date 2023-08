Greve dos prefeito no Ceará: O POVO mostra como foi o dia de paralisações nos serviços

EUSÉBIO, CEARÁ, BRASIL, 30.08.2023: Claudia Filizzola, comerciante. Prefeitos do Nordeste fazem paralisação por recursos. Caucaia, Maracanaú e Eusébio. Crédito: FÁBIO LIMA

Prefeitos e representantes de prefeituras do Ceará realizaram manifestação nesta quarta-feira, 30, em frente à Assembleia Legislativa do Ceará. Prefeituras de mais de 170 municípios do Estado aderiram à paralisação contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O POVO realizou um giro pelas sedes dos Executivos e outros órgãos de Eusébio, Maracanaú e Caucaia e constatou paralisações. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Eusébio, O POVO visitou a sede da prefeitura que estava em obras. Os funcionários que trabalhavam na reforma informaram que “nada estava funcionando” devido à paralisação. Posteriormente, a reportagem foi à sede da Secretaria de Finanças (Seinf) onde constatou um aviso colado na porta, informando que os serviços estavam paralisados nesta quarta-feira, 30, devido ao ponto facultativo decretado pela prefeitura.

Na sede da Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Maracanaú, o atendimento ocorria normalmente. Em conversa com presentes, foi relatado que o órgão abriu “em respeito ao consumidor”, devido a dinâmica própria de agendamentos para atendimento na unidade. No entanto, foi informado que o Procon fecharia às 14 horas. “O Procon tem audiências e nós seguimos um calendário. Para que as audiências sejam canceladas, fazemos isso com vários dias de antecedência. Como a paralisação foi informada de última hora nós não fizemos o cancelamento (do atendimento) para não prejudicar as partes, principalmente o consumidor”, relatou uma pessoa, acrescentando que todos que estavam agendados para serem atendidos nesta quarta-feira, foram atendidos. Serviços essenciais como UPAs e posto de saúde, além da guarda municipal e outros estavam funcionando no município, como foi recomendado pela Associação dos Municípios (Aprece), que atuou na articulação da paralisação desta semana.